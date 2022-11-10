Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurulan bir araçta adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Arama neticesinde aracın ön kısmında bulunan kalorifer havalandırma ızgarasının arkasına gizlenmiş 28 adet 9 mm çapında tabanca namlusu, 13 adet tabanca mili, 13 adet icra yayı ele geçirildi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir araçta 28 adet tabanca namlusu ile tabanca mili ve icra yayları ele geçirildi.

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