Adana’nın Kozan ilçesinde 4 gün önce çıkan silahlı kavgada 2 kardeşi öldürdükleri ileri sürülen 2 kardeş tutuklandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde 4 gün önce çıkan silahlı kavgada 2 kardeşi öldürdükleri ileri sürülen 2 kardeş tutuklandı.

Alınan bilgiye göre olay, 14 Aralık Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 D 1838 plakalı otomobildeki Emrah Kara ve kardeşi Vahit Kara, içerisinde husumetlileri Ferdi Bora ve Müslüm Bora’nın bulunduğu 01 ALS 571 plakalı otomobilin önünü kesti. Taraflar arasında çıkan tartışmada otomobillerinden inen Vahit ve Emrah Kara, şüphelilerin bulunduğu otomobilin yanına doğru koşmaya başladı. Bu sırada Emrah Kara tabancayla ateş açarak Müslüm Bora’yı yaraladı. Yaralanan Müslüm Bora arabasının arka koltuğundan av tüfeğini alarak, Emrah ve Vahit Kara’ya ateş açarak öldürdü.

Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ferdi Bora, Ali Can A. ve A.A. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Olaydan sonra hastanede tedavi gören Müslüm Bora da emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Müslüm Bora ile kardeşi Ferdi Bora, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.