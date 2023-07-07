Adana’da el bombası ele geçiren polis ve bekçilere "Üstün Başarı" belgesi verildi Adana’da el bombası ele geçiren polis ve bekçilere "Üstün Başarı" belgesi verildi

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde büyük bir bölümü bahçede olmak üzere toplam 2 bin 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yumurtalık ilçesinde 2 şahsın evlerinde, araçlarında ve zeytin bahçesinde adli makamlardan alınan karara istinaden İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin de desteği ile arama yapıldı. Aramalar sonucunda büyük bir bölümü zeytin bahçesinde toplam 2 bin 5 kök kenevir bitkisi ve 7,4 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.