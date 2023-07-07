Adana’nın Yumurtalık ilçesinde büyük bir bölümü bahçede olmak üzere toplam 2 bin 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yumurtalık ilçesinde 2 şahsın evlerinde, araçlarında ve zeytin bahçesinde adli makamlardan alınan karara istinaden İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin de desteği ile arama yapıldı. Aramalar sonucunda büyük bir bölümü zeytin bahçesinde toplam 2 bin 5 kök kenevir bitkisi ve 7,4 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.