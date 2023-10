Adana’da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, 2 bin 500 kişinin katılımıyla Cumhuriyet kampı düzenleyecek.

Ogün Abi Derneği, Hayatta Kalma Merkezi, Sarıçam Belediyesi, Adana Doğa Sporları Topluluğu Derneği ile birlikte 28-29 Ekim tarihlerinde Sarıçam Yörük Ormanı’nda ’Cumhuriyet’in 100. yılını coşku ile karşılıyoruz’ isimli 2 bin 500 kişilik ‘Cumhuriyet kampı’ düzenleyecek.

Ayrıca etkinliğe katılan bin çocuğa ‘çocuk afet çantası’ hediye edilecek. Ücretsiz yapılacak kampta konser de düzenlenecek.

“Asıl hedef afetlere karşı hazırlıklı olmak”

Kamp hakkında bilgiler veren Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, “Asıl amacımız çocuk ve gençlerden başlayarak toplumun her kesiminin çevre ve doğa bilinci kazanmasını sağlamak ve risklerle dolu coğrafyamızda her an meydana gelebilecek olan acil durum ve afetlere karşı hazırlıklı bir toplum inşa etmektir. Bu etkinlik bir sosyal sorumluluk projesi olup katılımcılardan etkinlik ücreti alınmayacaktır” dedi.

“Yarışmalar düzenlenecek”

Ayrıca kamp içerisinde çeşitli yarışmaların ve eğitimlerin yapılacağını belirten Okur, “Kampımızın içerisinde çadır kurma, kamp ekipmanları tanıtımı ve kullanımı, telsiz ile haberleşme ve şifreleme yöntemleri, doğada yön bulma ve pusula kullanımı, temel afet bilinci, temel çevre bilinci, düğümler eğitimi gibi eğitim istasyonları yer alacak. Bu istasyonlarla birlikte taş kütük boyama, okçuluk, badminton, halat çekme, çuval yarışması, çember kapmaca, ödüllü survivor yarışma parkuru gibi macera istasyonları ve kamp süresince sahne gösterileri yapılacak” diye konuştu.