Adana’da 2 şüpheli bekçileri görünce ellerinde bulunan uzun namlulu silah kalaşnikof, mermi ve uyuşturucu maddeyi atarak kaçtı. Şüpheliler portakal tarlasına atlayarak izini kaybettirirken bekçiler, atılan malzemeleri buldu.

Adana’da 2 şüpheli bekçileri görünce ellerinde bulunan uzun namlulu silah kalaşnikof, mermi ve uyuşturucu maddeyi atarak kaçtı. Şüpheliler portakal tarlasına atlayarak izini kaybettirirken bekçiler, atılan malzemeleri buldu.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent mahallesinde portakal bahçelerinin bulunduğunu bölgede iki şüpheli ellerinde uzun namlulu silah kalaşnikofla dışarda gezmeye başladı. Bu sırada devriye görevini yapan bekçiler silahla gezen şüphelileri fark etti. Bekçileri fark eden 2 şüpheli de, silahlarla birlikte mermileri ve bir miktar uyuşturucuyu atıp kaçmaya başladı. Portakal tarlasına giren 2 şüpheli izini kaybettirirdi.

Şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatılırken, 2 adet kalaşnikof ona ait 310 adet mermi ve 175 gram uyuşturucu madde incelerek olay yerinden alındı.