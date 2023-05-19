Adana’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs etkinlikleri, Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra çocuklar ve protokol, Uğur Mumcu Meydanı’na geçti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve milli direniş anısına çeşitli şiirler okundu. Mehter takımı, halkoyunu, jimnastik ve tekvando gösterisi sunuldu.

Özel çocuklar Kafkas dansı gösterisi sundu

Törende Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu koordinesinde özel çocuklar Selinaz Özcan ve Mehmet Çağlar, Kafkas dansı gösterisi sundu.

Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutanlığı Komutan Yardımcısı Nihat Ergün, milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Bazı çocuklar gösterileri babalarının omuzlarında izledi. Gösterilerin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaket verildi.

Törenin ardından Adana Valisi Süleyman Elban, makam aracı olan Togg’a binerek alandan ayrıldı.