Adana’da sabah saatlerinde geri dönüşüm tesisinde başlayan ve 18 iş yerine sıçrayan, 7 saat boyunca havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınan yangın sonrası oluşan hasar dron ile görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle saat 06.00’da yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yandaki kozmetik fabrikasına da yayıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına karadan ve havadan müdahale edilmesine rağmen 18 iş yerine sıçradı. İş yerinin önündeki birçok araç da yangında zarar görüp demir yığınına döndü. Helikopterler kanaldan aldığı suyla, itfaiye, arazöz ile TOMA ekipleri de karadan müdahaleyle yangını 7 saat sonra kontrol altına aldı. 18 iş yerinde oluşan hasar İHA ekibi tarafından havadan ve karadan görüntülendi.

Yangın tamamen söndürüldükten sonra itfaiye erlerinin hazırlayacağı raporla yangının çıkış nedeninin kesinleşeceği öğrenildi.