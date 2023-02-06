Adana’da depremde yıkılan 17 katlı ve 13 katlı binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 17 katlı apartmanda şu ana kadar 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Adana’da depremde yıkılan 17 katlı ve 13 katlı binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 17 katlı apartmanda şu ana kadar 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sabah saatlerinde meydana gelen depremde Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı’nda 17 katlı bir apartman, Barış Manço Bulvarı’nda ise 13 katlı bir apartman yıkıldı. Her iki binanın da enkazında ekiplerin arama-kurtarma çalışması başladı. 17 katlı apartmanın enkazından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.