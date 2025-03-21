Adana’da uyuşturucu madde ticaretinden 15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü narkotik polislerince saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K.’nin Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde bir ikamette saklandığını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonla A.K. yakalandı.

Emniyette ve adliyedeki işlemleri sonrası hükümlü cezaevine teslim edildi.