Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları çerçevesinde açılan yüzme kurslarından haziran ayından itibaren 10 bin çocuk yararlanmaya başladı. Yüzme havuzu olmayan semtlerde kurulacak portatif havuzlarda ise 4 bin 500 çocuk daha yüzme eğitimi alacak. Böylece toplamda 15 bine yakın çocuk ücretsiz yüzme eğitiminden faydalanmış olacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları çerçevesinde açılan yüzme kurslarından haziran ayından itibaren 10 bin çocuk yararlanmaya başladı. Yüzme havuzu olmayan semtlerde kurulacak portatif havuzlarda ise 4 bin 500 çocuk daha yüzme eğitimi alacak. Böylece toplamda 15 bine yakın çocuk ücretsiz yüzme eğitiminden faydalanmış olacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce bahar aylarında 28 yarı olimpik yüzme havuzu planlaması yapıldı ve 23 Haziran 2022 tarihinde başlayan yüzme kurslarında, 6-13 yaş arası 10 bin çocuk ücretsiz yüzme eğitimi alıyor.

Yüzme havuzu olmayan semtler için de 8 adet portatif yüzme havuzu kurularak 45 gün boyunca 4 bin 500 çocuğa daha ücretsiz yüzme eğitimi verilecek.

Yaz aylarında meydana gelen boğulma vakalarını azaltmak, çocukları ve gençleri spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla açılan toplam 36 ayrı noktadaki yüzme kurslarına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca belediyeye ait havuzlarda düzenlenen ve uzman eğitmenler tarafından verilen yüzme kurslarında, katılımcıların ihtiyacı olan, bone, mayo ve şort Adana Büyükşehir Belediyesi’nce ücretsiz olarak veriliyor.

23 Haziran 2022’de yarı olimpik yüzme havuzlarında başlayan ve devam eden ücretsiz yüzme spor okulları Belediye Evleri, Karahan, Beyazevler, Pınar, Özgür, Onur, Mithatpaşa, Gülpınar, Fatih, Yeşilyurt, Yenibey, Bahçelievler, Küçükdikili, Gürselpaşa, Sinanpaşa, Yavuzlar, Akdeniz, Karacaoğlan, Karşıyaka, Kazım Karabekir, 19 Mayıs, Karahan, Uçak, Atakent, Mehmet Akif Ersoy, Yavuz Sultan Selim, İncirlik, Yıldırım Beyazıt, ve Gültepe Mahallelerinde devam ederken; 8 portatif havuz da Tellidere, Levent, Selahattin Eyyubi, Doğankent, Yıldırım Beyazıt, İmamoğlu Hürriyet, Kozan Karacaoğlan ve Ceyhan Cumhuriyet mahallelerinde ücretsiz yüzme eğitimi verecek.