Adana’nın Kozan ilçesinde 14 öğrenci, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Kozan’da çeşitli okullarda eğitim gören 14 öğrenci, akşam saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyeti ile Kozan Devlet Hastanesine başvurdu. Öğrencilerin bir iş yerinden çiğ köfte ve farklı bir iş yerinden de ayran aldıkları iddia edildi. Öğrencilerin karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyeti ile hastaneye başvurması üzerine Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çiğ köfte ve ayrandan numune alarak, inceleme başlattı. Hastanede ayakta tedavi edilen öğrenciler taburcu olurken, öğrencilerin kan tahlillerinin temiz çıktığı öğrenildi.