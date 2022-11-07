Adana’da polisin bir depoya düzenlendiği operasyonda kaçak 132 milyon 250 bin adet makaron, 4 milyon 725 bin adet doldurulmuş sigara, 31 kilo 600 gram kıyılmış tütün ve 1 adet sigara üretim ünitesi ele geçirildi.

Adana’da polisin bir depoya düzenlendiği operasyonda kaçak 132 milyon 250 bin adet makaron, 4 milyon 725 bin adet doldurulmuş sigara, 31 kilo 600 gram kıyılmış tütün ve 1 adet sigara üretim ünitesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak makaron ve sigara doldurulduğu tespit edilen depoya operasyon düzenledi. Sarıçam ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bulunan depoya yapılan baskında gümrük kaçağı 132 milyon 250 bin adet makaron, 4 milyon 725 bin adet doldurulmuş sigara, 31 kilo 600 gram kıyılmış tütün ve 1 adet sigara üretim ünitesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.