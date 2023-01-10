Adana polisinin denetlediği 12 kahvehaneye kumar oynatmaktan işlem yaparak 178 bin 420 lira para cezası uyguladı.

Adana polisinin denetlediği 12 kahvehaneye kumar oynatmaktan işlem yaparak 178 bin 420 lira para cezası uyguladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir hafta boyunca kentte kumar oynattığı öne sürülen 12 iş yerine operasyon yaptı. Polis 12 işyerinde yaptığı denetimde 44 şahsa kumar oynamaktan 178 bin 420 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca kahvehanelerdeki 14 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.