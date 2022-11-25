Adana’da 10 gündür kayıp olan 31 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu.

Adana’da 10 gündür kayıp olan 31 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Karataş ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Demir (31) 10 gün önce Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’ndeki evinden çıkıp bir daha dönmedi. Demir ailesi polise kayıp başvurusu yaptı ancak şahıs bir türlü bulunamadı. Bugün akşam saatlerinde Karataş ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi’nde kanalda bir ceset gören vatandaşlar polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin kayıp Ali Demir’e ait olduğunu değerlendirerek aileye haber verdi. Olay yerine gelen aile, cesedin Ali Demir’e ait olduğunu tespit etti. Demir’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler Demir’in nasıl öldüğünü belirlemeye çalışıyor.