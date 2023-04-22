Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “12 saatte 20 kilogram yağış afet olarak kabul edilirken, Adana’da 1 saatte 37 kilogram yağış düştü” dedi.

Adana’ya Ramazan Bayramı’nın ilk günü rekor seviyede yağış düştü.

Aniden başlayan yoğun yağış nedeniyle sahaya inip incelemelerde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Böylesine yoğun olacağı beklenmeyen ani bir yağış oldu. Meteoroloji uzmanları, metrekareye 12 saatte 20 kg yağış düştüğünde bunu olağanüstü bir yağmur olarak niteliyor. Ancak Adana’ya bugün (21 Nisan 2023) 1 saatte 37 kilogramın üzerinde yağmur yağdı. Bu aşırı, olağanüstü bir yağmur miktarı. Büyükşehir ve ASKİ ekiplerimiz çok hızlı hareket ederek, olabildiğince az sorun yaşanması için ilk andan itibaren çaba gösterdi. Çok şükür can kaybımız yok. Muhtemel bir tehlikeye karşı da bütün arkadaşlarımız teyakkuzda” diye konuştu.