Adana’da aracında 1 kilo 368 kilo esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Adana’da aracında 1 kilo 368 kilo esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda önlem aldı. Bu sırada polis bir otomobilden şüphelenerek takibe başladı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. E.P.’nin (49) indirildiği araçta narkotik köpeği ‘Tinga’ ile arama yapıldı. Tinga’nın, aracın arka tamponuna tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 1 kilo 368 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.P., emniyetteki sorgusunda, “Esrarı, içmek için tanımadığım birinden aldım” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.P., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.