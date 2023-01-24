Adana’nın Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından işletilen Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Kışla Yarım Olimpik Yüzme Havuzu 2022 yılında yaklaşık 20 bin kişiye hizmet verdi.

Adana’nın Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından işletilen Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Kışla Yarım Olimpik Yüzme Havuzu 2022 yılında yaklaşık 20 bin kişiye hizmet verdi.

Sporda marka bir ilçe olmak için Yüreğir’i yeni spor tesisleri ile donatan Yüreğir Belediyesi’nin 4 mevsim yüzme keyfi yaşattığı yüzme havuzları 2022 yılını dolu dolu geçirdiği belirtildi. Yarı olimpik ölçülerdeki Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Kışla Yüzme Havuzunun yıl boyunca kesintisiz hizmet verdiği, yetişkinlere yönelik bay-bayan yüzme bilen, kurs ve serbest giriş saatleri, çocuklara yönelik yaz-kış spor okulları, altyapı ve 06-13 yaş grupları kategorilerinde hizmet sunulduğu kaydedildi. Bunun yanında 2022 yılı boyunca her iki yüzme havuzunda yüzme bilenlerin çeşitli stillerde kendilerini geliştirmelerine yönelik başlatılan teknik kurs grupların da yoğun ilgi gördüğü ifade edildi.

Yaz ve kış spor okulları ile binlerce çocuğun yüzme öğrendiği havuzlarda çocuklar ve gençler hem yüzme öğrendi hem eğlendi. Ayarlanabilir uygun ortam ısısı, hijyenik duş alanları, ferah soyunma odaları ve uzman eğitim kadrosu ile haftanın her günü sabah 08.00 akşam 21.30 saatleri arasında dileyene serbest kullanım, dileyene özel ders imkanı veren Yüreğir Belediyesi, spor kulüpleri ile de işbirliği yaparak genç sporculara gerekli ortam desteği sağlamaya da devam etti.

7’den 70’e herkesi spor tesislerine beklediklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Ertuğrul Gazi Spor Kompleksimiz ve Kışla Tesisimizde bulunan yarı olimpik yüzme havuzlarımız 4 mevsim hemşehrilerimizin hizmetinde. Yüreğir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Tüm hemşehrilerimizi bekleriz” dedi.