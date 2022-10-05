Adana Vefaspor’da oynayan 14 yaşındaki Enes Ocak, Erzurum’da yapılan U-14 Milli Takım Bölge Karma seçmelerine çağrıldı ve süre aldı.

Adana Vefaspor’da oynayan 14 yaşındaki Enes Ocak, Erzurum’da yapılan U-14 Milli Takım Bölge Karma seçmelerine çağrıldı ve süre aldı.

Diyarbakır’dan Adana’ya göç eden Seyfettin ve Ferah Ocak çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan 14 yaşındaki Enes Ocak’ın hayatı Adana Vefaspor Kulübü ile tanışmasıyla değişti. Altyapıya önem veren Vefaspor mahalle mahalle gezerek yetenekli çocukları bulup futbola kazandırıyor. Bu çocuklardan biri de Enes Ocak oldu. Yeteneği sayesinde antrenörler tarafından keşfedilen ve takıma dahil edilen Enes Ocak kısa sürede basamakları çıkmaya başladı. Önce Vefaspor takımına girmeyi başaran Ocak daha sonra Erzurum’da yapılan U-14 Milli Takım Bölge Karma seçmelerine çağrılarak büyük başarı sağladı. Stoper bölgesinde top koşturan Ocak, milli takıma seçileceği günü iple beklediğini söyleyerek, “Tek hedefim büyük bir futbolcu olup, milli takım formasını da sürekli giymek. Bunun için bütün gücümle çalışıyorum. İnşallah milli takıma seçilirim ve hayallerim gerçek olur” dedi.