Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir parti binası önünde bıçaklandı.

Durumu ağır olan Demir’in yanında bulunan başka bir partili de bıçak darbeleriyle yara aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana’da HÜDA PAR İl Başkanlığına düzenlenen bıçaklı saldırıda Seyhan Gençlik Kolları Başkanı Sacit Pişkin hayatını kaybetti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, HÜDA PAR İl Başkanlığına bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda İl Başkanı Salih Demir ve Seyhan Gençlik Kolları Başkanı Sacit Pişkin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis saldırganı yakaladı. Hastaneye kaldırılan Seyhan Gençlik Kolları Başkanı Sacit Pişkin hayatını kaybetti.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana İl Başkanımız Salih Demir hocamız ve İl Sekreterimiz Sacit Pişkin namaz kıldıkları sırada satırlı saldırıya uğradı. İl sekreteri Sacit kardeşimiz şehit olmuştur. İl Başkanımız ise yaralıdır. Bu işi yapan uyuşturucu baronlarından hesap soracak ve peşini bırakmayacağız. Münferit bir olay değildir. Saldırganlar iki kişi. HÜDA PAR'ı hedef gösteren sözde siyasetçi ve gazetecilerin de eli kanımıza bulaşmıştır. Adana'da kirli bir uyuşturucu trafiği vardır. Bu işi azmettirenlerin mutlaka ortaya çıkarılması gerekir."

Adana Valiliği, HÜDA PAR İl Başkanlığına düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında bazı il yöneticilerine A.S. isimli bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıda HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir yaralanmış olup hastanede tedavisi devam etmektedir. İl Sekreteri Sacit Pişgin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren Adana 1951 doğumlu A.S. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü devam etmektedir. Meydana gelen bu elim olaydan dolayı üzüntümüzü paylaşıyor, hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir’e de acil şifalar diliyoruz" denildi.