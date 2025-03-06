Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda gastronomi alanında aday listesine alındığını söyledi.

Adana, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında girmek için bir kez daha şans yakaladı. Süreç ve gelinen noktayla ilgili bilgi veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında girmek üzere aday listeye alındığını ifade etti.

Adana’nın zenginliklerine ve değerlerinin çeşitliliğine değinen Başkan Zeydan Karalar, "Adana çok önemli değerlere, zenginliklere sahip bir kent. Adana ticaret kenti, tarım kenti, sanayi kenti, tarih kenti, sanat kenti ama aynı zamanda dünyanın en lezzetli yiyecekleri burada. Ancak bugüne kadar UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dahil olamadık. Büyükşehir uhdesinde Büyükşehir Belediyesi dosyayı hazırlar ama tabii kentin birçok kurum ve kuruluşu ile daha güçlü bir dosya oluşturmak ve sunmak için çalışır. Biz iki kez ulusal listeye alındık, bir kez Paris’e gittik, bir kez Paris’e gidemedik. Şimdi valimizin önemli katkılarıyla, diğer bütün paydaşlarımızla birlikte özel bir dosya hazırladık. Dosyamız geride kalan cuma günü oylandı, pazartesi günü Paris için kabul edildi ve Adana UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda gastronomi alanında aday listesine alındı. UNESCO’nun gastronomi listesine girerek, gastronomi şehri olmamız noktasında önemli bir olay bu. Adana’yı bir turizm kenti yapmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bunun da artık dünyada önemli turizm trendlerinden biri olan gastronomi ile olabileceğini düşünüyoruz. Adana tabii ki tarihi, sanatı, doğal güzellikleri ile harika bir şehir ama bunların yanı sıra gastronomisi ile çok önemli miktarda turist çekebilecek bir kent. Hatay, Gaziantep, Adana üçlü bir gastronomi destinasyonu olsun istiyoruz" diye konuştu.

"UNESCO listesine girdiğimizde daha fazla turist çekeceğiz"

Aday olunmasından sonraki süreçle ilgili de konuşan Karalar, "Bundan sonraki aşamada Paris’te oylama yapılacak. Bunda da başarılı olduktan sonra inşallah UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi dalında dahil oluruz. Böylece Adana’ya bugünkü sayının birkaç katı daha turist çekeriz.Biz Seyhan Belediyesi’nde göreve başladığımızda yerli turist neredeyse yoktu ama bugün 1 milyona yaklaştı. Yabancı turist sayısı 60-65 bindi, şimdi 300 bini aştı. Pandemi ve depremler olmasaydı bu rakamlar muhtemelen iki katına çıkardı. Portakal Çiçeği Karnavalı, Lezzet Festivali, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Şalgam ve Kebap Festivali gibi büyük organizasyonların Adana’ya gelen turist sayısının artmasında etkisi var. Bizim de belediye başkanlığımızın ardından Adana’nın güzelliklerini tanıtma noktasında gayretimiz etkili olmuştur. Daha önce yapılmayan PR çalışmalarının hepsini bu kardeşiniz yaptı ve yapmaya da devam edeceğiz. Söz konusu Adana ise gerisi teferruattır" ifadelerini kullandı.