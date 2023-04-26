Adana Büyükşehir Belediyesinin, kent içi ulaşım ve trafik sorununu çözmek için hazırladığı Ulaşım Ana Planı Final Bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ulaşım Ana Planı Final Bilgilendirme toplantısına Bimtaş’ın yöneticileri, bilim insanları, odalar, meslek örgütlenmeleri, sivil toplum kuruluşları ile kent dinamiklerinden yöneticiler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Adana Ulaşım Ana Planı Genel Sunumu yapıldı. Sonrasında teknik sunumlar gerçekleştirildi. Ulaşım Modeli ve Senaryoları konulu sunumu Prof. Dr. Haluk Gerçek, Kısa Vadeli Çözüm Önerileri başlıklı sunumu ise Doç. Dr. Fikret Zorlu gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’ya başka bir perspektifle baktıklarını, geçmişte yapılmayan ama kentin ihtiyacı olan, Adana’yı geleceğe hazırlayacak çalışmaları başlattıklarını, “olmaz, bitmez” denilen işleri tamamladıklarını açıkladı.

Başkan Karalar konuşmasında: “Adana Ulaşım Ana Planı’nı hazırladık. Adana Büyükşehir Belediyesi Adana’yı karmaşadan kurtarma noktasında çok ciddi çaba gösterdi. Bu çalışmaların yanı sıra şu anda kişi başına 1,5 metrekare olan yeşil alanı 10 metrekareye çıkarmak için de çalışmalarımız devam edecek”dedi.

Şehir için yapılan işlerde bilimin, tekniğin ışığında çalışmak gerektiğini anlatan Başkan Karalar, “Ulaşım Ana Planı, bir şehirdeki ulaşım ihtiyaçlarının analiz edilmesini ve yönetilmesini sağlayan en önemli planlama aracıdır. Şehirdeki hızlı nüfus artışı ve şehirlerin büyümesiyle birlikte toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması, ulaşımın sorunsuz şekilde devamı için gereklidir. Ulaşım Ana Planı, farklı ulaşım araçlarının kullanımını düzenleyip, trafik akışını optimize ederek ve toplu taşıma sistemlerini geliştirerek şehirdeki ulaşım problemlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Bu da şehirdeki ulaşımın daha verimli ve çevre dostu hale gelmesini sağlar. Bu nedenle Ulaşım Ana Planı, şehirlerin sürdürülebilirlik, performans ve ekonomik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Şehirlerdeki trafik sıkışıklığının azaltılmasına, yaya ve bisiklet yollarının güvenliği ve erişilebilirliğinin artırılmasına, ulaşım hizmetlerinin entegrasyonuna ve toplu taşıma araçlarının daha geniş bir kesime hitap etmesine imkan sağlar. Ulaşım Ana Planı şehirlerin gelecekteki ulaşım ihtiyaçlarını belirlemelerine ve buna uygun olarak stratejiler geliştirmelerine yardımcı olur”ifadelerini kullandı.

"Bu planı şehrimize kazandırmış olmanın mutluğunu yaşıyoruz"

Yapılan tüm araştırmalara göre Adana’nın üç temel sorunundan birinin trafik problemi olduğunu ifade eden Karalar, bunun en önemli nedenlerinden birinin bütünlükçü bir Ulaşım Ana Planı’nın bulunmaması olduğunu, bu nedenle planlama sürecini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Adana’da yapılan 27 kilometrelik bisiklet yoluna ilave olarak 31 kilometre daha bisiklet yolu yapım işinin devam ettiğini hatırlatan Karalar,"Ulaşım Ana Planı, şehirlerin sürdürülebilir ulaşım sistemleri ve kentsel planlamaların önemli bir parçasıdır. Adana’mızın büyümesi, gelişmesi, yenilenmesi hedeflerini destekleyen, yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak bu planı şehrimize kazandırmış olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza, paydaşlarımıza, Bimtaş’a ve bizden desteklerini esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili kardeşim Ekrem İmamoğlu’na da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.