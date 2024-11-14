Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ Programı kapsamında geliştirilen ve Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği’nin (ATGAB) de ortağı olduğu InTechGrowth (ITG) Projesi’nin hibe sözleşmesi imzalandı. Proje; AB Komisyonu ile Adana Turizmi Geliştirme Birlik Başkanı-Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından elektrik ortamda imzalandı.

Öte yandan Turizm Şehri Adana Ödüllü Fikir ve Proje Yarışması Tanıtım Semineri, 19 Kasım Salı günü saat 13.30’da, Çukurova Üniversitesi İ. Akif Kansu Toplantı Salonu’nda yapılacak. Yarışma; Sürdürülebilir Turizm, Kırsal Kalkınma ve Turizm, Kültürel Mirasın Korunması, Alternatif Turizm Faaliyetleri, Turizmde Sosyal İçerme, Akıllı Turizm Teknolojileri kategorilerinde yapılacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2024, başvuru sonuçları 1 Aralık 2024’te açıklanacak.

Proje ayrıntıları

Polonya Merkezli HEKET Girişimcilik Vakfı (HEKET) öncülüğüne kurulan proje konsorsiyumunda; Portekiz, Azerbaycan, Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Türkiye’den katılımcılar bulunuyor. Türkiye’den 3 ortağın yer aldığı projede; Adana Turizm Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi proje ortağı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ise iştirakçi olarak yer alıyor.

Adana Turizm Birliği; bölgemizdeki turizm sektörlerinde yenilikçi iş fikirlerine sahip gençlerimizi destekleyerek Adana Turizmine Dijital tabanlı ve çevre dostu yeni iş modelleri kazandırmayı amaçlıyor.