Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde de 2 katlı bir bina yıkıldı, ekipler kurtarma çalışmasına başladı.

Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde de 2 katlı bir bina yıkıldı, ekipler kurtarma çalışmasına başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 04.17 sıralarında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bir çok ilden hissedildi. Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye’den de kuvvetli hissedilen deprem nedeniyle panik yaşandı.

Deprem nedeniyle Adana merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, bir çoğunun da hasar gördüğü bildirildi. Tufanbeyli İlçesinde İstiklal Mahallesinde 2 katlı bir bina yıkıldı. İçeride bulunan 5 kişi kurtarıldı. İçerde olduğu tespit edilen yaşlı bir kişiyi kurtarmak için ekiplerin çalışma yaptığı bildirildi.