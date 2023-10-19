Yüreğir Belediyesi’nin doğa dostu ‘sıfır atık’ çalışmaları çerçevesinde hayata geçirdiği ‘Biyobozunur Atık Projesi’ çerçevesinde Adana Şehir Hastanesinin mutfak atıkları komposta dönüştürülecek.

Yüreğir Belediyesi Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi ile Adana Eğitim Şehir ve Araştırma Hastanesi’nin üretim mutfağında yemek hazırlığı esnasında çıkan gıda atıklarının kompostlanarak toprağa geri kazandırılmasını amaçlayan protokol Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile ISS İşletme Hizmetleri Direktörü Erhan Serdengeçti arasında imzalandı. İmza töreninde Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput da hazır bulundu.

Yapılan işbirliği çerçevesinde, hastanenin mutfağından çıkan organik atıklar Yüreğir Belediyesi Biyobozunur Atık Tesisi’nde kompostlanarak toprağa geri kazandırılacak. Başkan Kocaispir, hayata geçirecekleri yeni sosyal sorumluluk projesinde Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput ve ISS İşletme Hizmetleri Direktörü Erhan Serdengeçti’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sürdürülebilir ve yeşil odaklı geri dönüşüm projeleri ile Adana için önemli adımlar attıklarını kaydeden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ‘Biyobozunur Atık Projesi’ ile bugüne kadar yaklaşık 8 bin 500 ton organik atığın komposta dönüştürüldüğünü söyledi.

Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput ise temiz çevre ve sağlıklı bir geri dönüşümü içeren çok değerli bir projenin paydaşı olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.