Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Sağlık Bakanlığı onayıyla ‘Eğitim Kliniği’ statüsüne girdi. Klinikte bundan sonra ‘Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanlığı’ eğitimi verilecek.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Sağlık Bakanlığı onayıyla ‘Eğitim Kliniği’ statüsüne girdi. Klinikte bundan sonra ‘Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanlığı’ eğitimi verilecek.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Serkan Güneş, bakanlığın onayıyla artık, tıp doktorlarına 4 yıl süren çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlığı eğitimi verebileceklerini söyledi. Klinikte yılda 35.000’den fazla çocuğa teşhis ve tedavi hizmeti verdiklerini belirten Doç. Dr. Güneş, sadece Adana’dan değil, başta bölge illeri olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından hastaların geldiğini ifade etti.

Doç. Dr. Serkan Güneş, deneyimli ve güçlü bir kadroyla çalıştıklarını belirterek “Kliniğimizde ben ve 5 uzman doktor, 4 çocuk gelişimcisi, 3 çocuk psikoloğu, 4 hemşire, 3 dil konuşma terapisti ve 3 sosyal hizmet uzmanı görev yapıyor. Hastanemiz bünyesindeki Ergenler İçin Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi’ndeki hastaların tedavisini de biz yapıyoruz” dedi.

Doç. Dr. Güneş, 0-18 yaş grubu hastaların, klinikten hizmet aldığını kaydetti.

Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar da kurum olarak tıp dünyasına eğitim konusunda önemli katkılar koyduklarını belirterek, “Bu konuda sürekli yeni gelişmelere imza atıyoruz. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniğimizin, Sağlık Bakanlığı’ndan ‘eğitim kliniği’ statüsü için onay alması bizim için önemliydi. Çünkü bu alanda uzman hekimlere ülkemizin ihtiyacı var. Yakında uzmanlık eğitimi için ilk hekimlerimizi ağırlamaya başlayacağız” dedi.