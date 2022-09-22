Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kuruluşunun 5’inci yılını sade bir törenle kutladı. 5 yılda 12 milyondan fazla hastanın muayene, 439 bin hastanın ise ameliyat olduğu hastanenin bahçesine, günün anısına zeytin fidanları dikildi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kuruluşunun 5’inci yılını sade bir törenle kutladı. 5 yılda 12 milyondan fazla hastanın muayene, 439 bin hastanın ise ameliyat olduğu hastanenin bahçesine, günün anısına zeytin fidanları dikildi

2017 yılının Eylül ayında hizmete giren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kuruluşunun 5’inci yıldönümünü hastanenin idari bölümündeki mütevazı bir törenle kutladı. Törene Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Sapmaz, başhekim yardımcıları, doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personeli ile idari çalışanlar katıldı. Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar’ın bir organ nakli ameliyatı nedeniyle katılamadığı törende konuşan Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Nurşah Keskin, Adana Şehir Hastanesi’nin bin 575 doktor, bin 683 hemşire, 374 ebe ile binlerce idari, teknik ve diğer çalışanlardan oluşan ekiple, 5 yıl önceki heyecanla hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Hastanenin açıldığı 2017 yılından bu yana 12 milyon 256 bini aşkın hastanın muayene edildiğini, 439 bin 780 bin ameliyat yapıldığını kaydeden Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Keskin, “Adana Şehir Hastanesi, kurulduğu günden bu yana sadece Adana’dan değil, bölgemizden, Türkiye genelinden ve yurt dışından hastalara da teşhis ve tedavi hizmeti sunuyor. Şimdiye kadar yaklaşık 8 bin yabancı hastayı sağlığına kavuşturduk. Toplam 423 bin 260 hastaya yatarak tedavi hizmeti verdik. 52 bin 524 aşkın bebeğin doğumu hastanemizde gerçekleşti. Özveriyle çalışan güçlü ekibimiz ve ileri düzey teknolojiyi kapsayan altyapımızla bundan sonra da en iyi şekilde görevimizi yerine getireceğiz. Daha nice 5 yılları birlikte kutlamayı umut ediyorum” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Sapmaz da törendeki konuşmasında, hastanenin her geçen gün yenileri eklenen başarılarında emeği olanlara teşekkür etti.

Organ naklinde olduğu için törene katılamayan Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ise “5 yıldızlı hizmetle, 5’inci yılımızı geride bıraktık. Başarılarla dolu 5 yıllık geçmişimizde katkısı olan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” mesajını iletti.

5 yıllık çalışmaları duygusal bir anlatıyla özetleyen mini belgesel gösterimiyle devam eden tören, kutlama pastasının kesilmesi ve törene özel hazırlanan kolonyaların davetlilere dağıtılmasıyla sona erdi. Ardından hastane bahçesine, 5’inci yıl anısına zeytin fidanları dikildi.