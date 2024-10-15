6.Akdeniz Sanat Günleri etkinliklerinin Adana ayağı Adana Sanatevi’nde yapılan etkinliklerle başladı.

Etkinlikte Rüya Eylül Ritim Atölyesi ve ÖzgürSarıçam Halk Müziği Korosu’nun birlikte söyledikleri türküler Sanatevi bahçesini dolduran dinleyiciler tarafından çok beğenildi. Daha sonra merhum ressam Ekrem Güvel’in resim sergisi gezildi.

Öğretmen-Ressam Hüseyin Yılmaz "Soyut Sanat" konulu söyleşi de bulundu. Dinleyiciler de bazıları soru sorarken bazıları da katkı verdi.Adana Sanatevi Yöneticisi Ecdet Güvel, Ressam Hüseyin Yılmaz’a söyleşisinden dolayı bir teşekkür belgesi verdi.

"Yaraları Sararken" temalı etkinliklerin Adana, Antakya, Mersin, Antalya, Osmaniye, Fethiye, Düziçi, Dörtyol ve Kadirli’de devam edeceğini belirten Güvel, "26 Ekim 2024’e kadar çeşitli etkinliklerle Akdeniz Sanat Günleri’ni sürdüreceğiz. Etkinlik konusunu önceden duyuracağız" dedi.