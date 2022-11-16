Eğitimin sonunda gençlere, aşçı önlüğü ve şapkası hediye edildi.

Kursa katılan gençler, yaşadıkları kent ve bulundukları coğrafyanın kendine has lezzetlerini keşfetme imkanı buldu. Aşçılık kursunda keyifli vakit geçiren gençler, aldıkları eğitim sonucunda meslek sahibi oldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün, Adana Milli Eğitim Müdürlüğü ’Aşçı Çıraklığı Kursu’nu ortaklaşa gerçekleştirdi. Kursa katılan 15 gence, Yüreğir Halk Eğitim Merkezi ve Yüreğir Samet Saraç Halk Eğitim Merkezinde eğitim verildi.

Adana’da gençleri terör örgütlerinden, uyuşturucudan ve çetelerden uzak tutmak adına İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatıyla, “Sevgiyle Büyüyoruz Projesi” çerçevesinde ’Aşçı Çıraklığı Kursu’ düzenlendi.

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