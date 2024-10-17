Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), sanayicilerin ihtiyaçlarına hızlı ve kaliteli çözümler sunmak amacıyla yeni hazır beton tesisini hizmete açtı. 5,5 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçen tesis, yerel sanayinin güçlenmesine önemli katkı sunacak.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü, ikinci hazır beton tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin büyüme ve sanayicilere hizmet vizyonunu vurguladı. Sütcü, tesisin sanayicilere kaliteli beton sunacağını belirterek, “Amacımız, sanayicilerimize uygun fiyatlarla kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak. Bu tesis, AOSB’nin büyümesine ve yerel sanayinin güçlenmesine önemli katkı sunacak,” dedi.

AOSB’nin ilk beton santrali 2022 yılında faaliyete geçti. 10 bin metrekarelik alanda kurulan tesis, 2022-2023 yıllarında toplam 145 bin metreküp beton üretirken, 2024 yılında 9 ayda 135 bin metreküpe ulaştı. İki yıllık süreçte toplamda 280 bin metreküp beton üretilerek 225 farklı firmaya tedarik sağlandı.

Başkan Sütcü, “Kendi yatırımlarımızı tamamladıktan sonra bu tesisi devreye aldık. Böylece sanayicilerimize rekabetçi koşullarda beton sunarak bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefledik,” ifadelerini kullandı.

2024 Haziran ayında temeli atılan ikinci beton santrali, Eylül ayında faaliyete geçerek mevcut kapasiteyi yüzde 100 artırdı. Tesisin üretim kapasitesi 130 metreküpten 260 metreküp saate çıkarıldı. Güncel makine parkında 15 beton mikseri ve 4 beton pompası bulunurken, Sütcü tesisin donanımının her türlü sanayi inşaatına hizmet edecek altyapıya sahip olduğunu belirtti. “Sanayicilerimize üretim esnasında aksaklık yaşamadan hizmet sunmak, bizim için en öncelikli hedef,” diye ekledi.

Bölgenin büyüme planları arasında 6 milyon metrekarelik bir genişleme alanı yer alıyor. Bu alandan 4 milyon metrekarelik sanayi arazisi oluşturulacak ve 3 milyon metrekarelik alan ön tahsis yoluyla sanayicilere sunulacak. Sütcü, genişleme sürecinin Adana Valiliği, milletvekilleri ve Sanayi Bakanlığı’nın destekleriyle sürdüğünü vurguladı.

AOSB, üretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal projelere de öncülük ediyor. Türkiye’deki 400 sanayi bölgesi içinde örnek gösterilen itfaiye hizmetlerine sahip olan bölge, yılbaşında devreye girmesi planlanan bir anaokulunu da sanayicilerin hizmetine sunacak. Bu proje, yaklaşık 50 milyon TL’ye mal olacak.

Başkan Bekir Sütcü, AOSB’nin 30 yıllık geçmişine vurgu yaparak, “Sanayicilerin ihtiyaçlarını yakından biliyoruz ve altyapı çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Her sabah bölgedeki yolları ve tesisleri bizzat dolaşarak eksiklikleri tespit ediyoruz. Amacımız, sanayicilere daha iyi hizmet sunarak AOSB’yi örnek bir model haline getirmektir,” dedi.

AOSB, yönetim anlayışında istişare kültürünü benimseyerek sanayicilerle iş birliği içinde çalışmaya devam ediyor. Başkan Sütcü, “Bölgenin başarısı, birlik ve beraberlik içinde çalışmamızdan geliyor. Hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz,” diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Sütcü, açılış konuşmasının ardından Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, M. Nedim Büyüknacar ve Mehmet Tosmur, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Fidan, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum’un da aralarında bulunduğu konuklarla birlikte hayırlı olsun temennileriyle kesti.