Adana’da yapımı devam eden ‘Millet Bahçesi’nde sona gelindi. Şehrin ortasında yapılan ve yüzlerce apartmanın arasında olan park, Adana’ya nefes olacak.

Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde, Yeni Adana Stadyumu’nun açılışının ardından yıkılan 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nun yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşasına başlanan, 36 bin 313 metrekarelik Adana Millet Bahçesi’nin yapımında sona gelindi.