Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın Mayıs 2025’te toplam 252 milyon 881 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Mayıs ayı ihracat verileri açıklanandı. Adana 2025 yılının Mayıs ayında toplam 252 milyon 881 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu rakamın, geçen yılın aynı ayına göre yalnızca yüzde 0,1’lik sınırlı bir gerilemeyi ifade ettiğini kaydeden Başkan Kıvanç, "Sanayicimizin çabasıyla ihracat seviyemizi büyük ölçüde koruduk. Ocak-Mayıs 5 aylık dönemde ise Adana’mızın toplam ihracatı yüzde 1,9 azalışla 1 milyar 229 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

İlk 5 ayda kimya sektörü lider

Adana’dan Mayıs ayında en fazla ihracat yapan sektörün 54,2 milyon dolarla kimya sektörü olduğunu vurgulayan Başkan Kıvanç, "Kimya sektörümüz zirvedeki yerini koruyor. Onu 45,7 milyon dolar ile tekstil ve hammaddeleri, 28,1 milyon dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve amulleri sektörleri takip etti. Ocak-mayıs döneminde de kimya sektörü toplam 233,5 milyon dolarlık ihracatla liderliğini sürdürdü.Tekstil ve hammaddeleri sektörünün 204,4 milyon dolar, hububat sektörünün ise 155,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

"Irak 100 milyon dolarla ilk sırada"

Ülke bazında ihracat performansına da değinen Kıvanç, "Mayıs ayında Adana’dan en fazla ihracat yapılan ülke 22,8 milyon dolarla Irak oldu. Irak’ı 16,8 milyon dolarla Almanya, 16,7 milyon dolarla İtalya takip etti. 2025 yılı 5 aylık toplam ihracat verilerine göre ise Irak 100 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 73,2 milyon dolar, İspanya’ya ise 71,9 milyon dolar olarak gerçekleşti" diye konuştu.

"İhracatımızı muhafaza ettik"

Adana’nın küresel pazardaki rekabet gücünü yukarı taşıyacağını vurgulayan Kıvanç," Adanamız sahip olduğu sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve stratejik konumuyla daha yüksek ihracat rakamlarını hak ediyor. Her ne kadar bazı aylarda dalgalanmalar yaşansa da sanayicilerimizin kararlılığı, mücadele ve azmi sayesinde ihracatımızı muhafaza ettik. Küresel pazarlardaki rekabet gücümüz, orta ve uzun vadede ihracatımızı yukarı taşıyacaktır. Özelikle 2025 yılının ikinci çeyreği sonu, üçüncü çeyrek içerisinde bu artışı bekliyoruz. Başta kimya, tekstil ve tarım olmak üzere tüm sektörlerde gösterilen çabayı takdir ediyor, ihracatımıza katkı sunan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz"diyerek sözlerini tamamladı.