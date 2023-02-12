Adana’da sosyal medyadan habercilik yapan Adana Masası sahibi Mehmet Sancakzade, depremin 7. gününde 15 bin kişiye yiyecek yardımında bulundu.

Adana’da sosyal medyadan habercilik yapan Adana Masası sahibi Mehmet Sancakzade, depremin 7. gününde 15 bin kişiye yiyecek yardımında bulundu.

Geçtiğimiz pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Bu depremlerde Adana’da da 12 bina yıkılırken, 500’den fazla kişi can verdi. Adana’da özellikle Çukurova ilçesinde Güzelyalı, Huzurevleri ve Yurt mahallelerinde büyük hasar oluştu. Bu nedenle vatandaşlar evlerini terk edip, park ve sokaklarda yaşamaya başladı. Adana’da Instagram üzerinden ’Adana Masası’ ismiyle habercilik yapan Mehmet Sancakzade, depremzedeleri yalnız bırakmadı. Sancakzade, her gün ortalama 2 binden fazla kişinin yemek ihtiyacını giderdi. Sancakzade, böyle büyük felaketlerde birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini belirterek, “Bütün Adanalı tek yürek, tek vücut olmalıyız. Olanın olmayana vermesi gerektiği bir gündeyiz. Bu nedenle depremzedelerin yanındayız. Bu süreç bitene kadar bu yardımlarımız gün ve gün artarak devam edecek” dedi.