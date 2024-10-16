Adana’da yarın başlayacak Uluslararası Lezzet Festivali öncesinde kent genelinde bütün otellerin dolduğu öğrenildi.

Bu yıl 8’incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Valilik tarafından belediyeler, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen festival, 17-20 Ekim’de Merkez Park’ta gerçekleştirilecek. Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin tanıtılmasının hedeflendiği gastronomi etkinliği, bu yıl "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenecek.

Oteller doldu

Festival öncesinde SKY Garden Otel işletmecisi Savaş Yükselyalçın İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Yükselyalçın, "Yaklaşık 1.5 milyon ziyaretçiyi Adana’ya festivale bekliyoruz. Oteller şuanda doldu. Bizim otelimiz aylar öncesinde dolarken son yapılan toplantıda bütün otellerin dolu olduğunu öğrendik. Artık yurt dışı ve şehir dışından gelen misafirler konaklama için Mersin ve Osmaniye gibi çevre illere yönelmiş durumda. Yoğunluktan memnunuz. Özellikle son zamanlarda artan festival kültürümüzle birlikte Adana çok canlandı. Otelciler olarak çok sevinçliyiz" dedi.