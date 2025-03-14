Adana’nın Kozan ilçesinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın yenilenen hizmet binası dualarla açıldı.

Kozan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın yeni hizmet binası hizmete açıldı. Açılışa Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy, Kozan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Volkan Yurdadoğ, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program konuşan Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy " Ülkü Ocakları Kozan temsilciliğimiz gençliğimizi geleceğe hazırlayacak. Türkiye’nin en büyük dijital eğitim merkezi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin destekleri ile Türk gençliğine hediyesidir. Ülkü ocaklarımız olmasa çocuklarımız gençlerimiz nerelerde olacak. Çocuklarımızı sokaklarda ki tehlikeye karşı koruyor kolluyoruz. Gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı’da konuşmasında," Allah’ı bilen, Peygamberimizi seven, vatanına milletine bağlı fen, ilim ve bilim ile gelişen büyüyen gençlerimizi bu ocaklarımızdan yetiştireceğiz" diye konuştu.

Açılış konuşmaları ve dua sonrasında mehteran takımın marşları eşliğinde yenilenen hizmet binası açıldı. Davetliler, eğitim atölyelerini gezip bilgi aldı.