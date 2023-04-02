Adana Kozan Belediyesi ekiplerinin ilçede 240 bin metre kare alanda sıcak asfalt çalışması başlattığı bildirildi. Tüm cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışması yapılırken, ilçede 35 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan öncülüğünde başlatılan çalışma tamamlandığında ilçede 40 bin ton sıcak asfaltın caddeler ile buluşmuş olacağı belirtildi. İlçede başlatılan asfalt seferberliğinde Kozan Belediyesine sorumluluğundaki tüm caddelerde sıcak asfalt çalışmasının gerçekleştirildiği yıl sonuna kadar ise bozuk yol kalmamasının hedeflendiği kaydedildi.

Çalışma ile ilgili bilgi veren Kozan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye Şefi Saycan Say,“İlçemizdeki tüm sokaklarda asfalt çalışması yapıyoruz. Bundan sonraki programda göç yolu ve ışıklı yolda asfalt çalışmamız sürecek. Hedefimiz ilçemizde asfaltsız sokak kalmaması ve tüm bozuk yollara bakım onarım çalışmasının tamamlanması” dedi.