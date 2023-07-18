Adana’nın Karaisalı İlçesine bağlı Etekli Mahallesinde yazın sıcak gitmesi ve bahçe sulanmaları nedeniyle su sıkıntısının yaşandığı bildirildi.

Etekli Mahalle Muhtarı Ahmet Akkuş, havaların sıcak gitmesi, yeni evler yapılıp nüfusun artması ve aşırı derecede bahçe bostan sulanması nedeniyle içme sularının yetmez olduğunu belirtti. Muhtar Akkuş ayrıca kesinti uygulayıp mahallelere dönüşümlü olarak su vermeyi planladıklarını ifade etti.

Muhtar Akkuş “Mahallemize gelen suyun gözüne kadar gittim, maalesef suyumuz yarı yarıya azalmış durumdadır. Muhtar olarak arayabileceğim yetkili tüm kişi ve kurumlarla görüştüm ama yakın zamanda bir çözüm olacağını sanmıyorum. ASKİ’den tankerle su takviyesi istedim” dedi.

Mahalle sakinlerinden suyu idareli kullanmalarını isteyen Muhtar Akkuş, ”9 yerleşim yerimizde 9 su depomuz bulunmaktadır. 1200 tane su abonemiz var. Her evde 100 metre bahçe olsa, günde 120 dönüm bahçe sulanıyor demektir. Kaldı ki ceviz ve mısır bahçesi sulayan var. Adana’da oturup köydeki arsasına bostan yapan var. Kul hakkına girmeyelim, bahçe sulaması yapmayalım, kaçak su kullanan varsa bildirelim. Şimdilik kesinti uygulayıp mahallelere dönüşümlü olarak su vermeyi planlayacağız. Sıkıntıyı hep beraber çekiyoruz ama inşallah bu sıkıntıyı hep birlikte aşacağız” diye konuştu.