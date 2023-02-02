Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Kulübü Başkanı Metin Taylancı, takıma destek beklediklerini söyleyerek, "4 maçımız var, 3 galibiyet ya da 7 puan toplayabilirsek yolumuza Süper Lig’de devam edebiliriz. Bu hafta Galatasaray ile maçımız Adana’da. Final niteliğinde bir maça çıkıyoruz" dedi.

Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Kulübü Başkanı Metin Taylancı, takıma destek beklediklerini söyleyerek, "4 maçımız var, 3 galibiyet ya da 7 puan toplayabilirsek yolumuza Süper Lig’de devam edebiliriz. Bu hafta Galatasaray ile maçımız Adana’da. Final niteliğinde bir maça çıkıyoruz" dedi.

Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Kulübü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 15. haftasında pazar günü saat 13.00’te Muharrem Gülergin Stadı’nda Galatasaray ile karşılaşacak. Adana ekibinin hedefi, güçlü rakibi karşısında galip gelerek Süper Lig’de kalabilmeyi sürdürmek.

Karşılaşma hakkında konuşan Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Kulübü Başkanı Metin Taylancı, "Geçtiğimiz hafta Trabzon deplasmanında maçı, biz kaybettik. Trabzon halkı takımına sahip çıkarak, zor durumda olan takımına destek oldukları için Trabzonspor kazandı. Trabzon şehri, kadın futbol takımı için birleşti, hatta kenetlendi. Kurtulması için ligde kalması için mücadele başlattı. Adana olarak sporcularımıza aynı desteğin yapılmasını bekliyoruz. Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Kulübü olarak kadro kalitesi anlamda Trabzonspor’dan daha kaliteli olmamıza rağmen sadece bazı sebeplerden dolayı, biraz ekonomik sebeplerden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Bu konuda Adanalılardan destek bekliyoruz. Trabzonspor gibi Adana seyircisiyle, STK başkanları ve iş insanlarıyla bizlere destek olduklarını gösterirlerse bizler de başarılı olup, Süper Lig’de kalmaya devam ederiz. 4 maçımız var, bu maçlardan 3 galibiyet ya da 7 puan toplayabilsek kalabiliriz. Yolumuza Süper Lig’de devam edebiliriz. Bu yüzden takımımız için tüm kesimlerin desteğine talibiz. Bu hafta Galatasaray ile maçımız Adana’da. Final niteliğinde bir maça çıkıyoruz. Bu maçla ilgili inşallah güzel netice alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.