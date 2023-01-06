Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Kulübü, Fenerbahçe Petrol Ofisi ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Kulübü, Fenerbahçe Petrol Ofisi ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Kulübü, Fenerbahçe Petrol Ofisi ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Tecrübeli Teknik Direktör Necat Bakan yönetimindeki futbolcular, Süper Lig’in 10. haftasında Pazar günü saat 12.00’de Beylerbeyi Stadı’nda Fenerbahçe Petrol Ofisi’ne konuk olacak. Kulüp Başkanı Metin Taylancı, yaptığı açıklamada, "Ligimizin zorlu bir lig olduğunu her takımın kuvvetli olduğunu, takımımızın da bu rakiplerden aşağı kalır bir yanı olmadığını belirtmek isterim. Hedefimiz tüm zor şartlara rağmen ligde kalmaktır. Bir takım olumsuz durumlar yaşadık, futbolcularımızın antrenman malzemelerinin çalınması nedeniyle istedikleri gibi bu maça hazırlanamadılar. Konunun takipçisi olacağız, sorumlularının en kısa zamanda cezalandırılmasını istiyoruz. Yaşadığımız olumsuz şartlara rağmen takımımız, terinin son damlasına kadar bu mücadeleyi verecek ve istediğimiz hedefe ulaşacağız, buna inanıyorum" dedi.