Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Kulübü, 4 futbolcuyu renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Kulübü, 4 futbolcuyu renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu’nda yer alan Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Kulübü, sezonun ikinci yarısında bir taraftan hazırlıklarını sürdürürken, diğer taraftan da yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Adana temsilcisi, Galatasaray’dan Andıolo Ongnomo’yu, Kamerun Milli Takımı’ndan Soumah Foulemaotou, Benie Kubiena’yı ve Antalyaspor’dan Gözde Uçar’ı kadrosuna kattı. 4 futbolcuyu renklerine bağlayan ekip, yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekti.

Takımın başarısı için ellerini taşın altına koyduklarını belirten Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Kulübü Başkanı Metin Taylancı, "4 arkadaşımızla anlaştık. Kadromuzu güçlendirdik. İkinci yarının ikinci karşılaşmasını Konak Belediyespor ile sahamızda oynayacağız. Amacımız karşılaşmalarda galip gelerek yolumuza devam etmek. Her anlamda sıkıntılar yaşayan takımımızın başarması için Adanalı iş insanlarından ve taraftarımızdan bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Bu takım herkesin, bu takım Adana’nın. Tüm taraftarlarımızı cumartesi günü saat 13.00’da Muharrem Gülergin Stadı’nda gerçekleştireceğimiz maça davet ediyoruz” dedi.

Eksik gördükleri bölgelere transfer yaptıklarına dikkat çeken Taylancı, “Hocamızın öngördüğü bölgelere transfer yaptık. Birbirinden kaliteli ve kendilerini kanıtlamış arkadaşlarımızı renklerimize kattık. Tabi imkanlarımız ölçüsünde bu transferleri yaptık” diye konuştu.