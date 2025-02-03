Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilenirken Adana bu süreçte depremzedeler için sağlık üssü oldu. Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, "Artçı depremler sürerken Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ameliyatlar yaptık. Bütün sağlık çalışanları depremde tek vücut oldular" dedi. Öte yandan, depremde uzuv kaybı yaşayan 18 hastaya Adana’da 24 protez takıldığı öğrenildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler 11 ili etkiledi. Bu depremlerde 50 binin üzerinde insan hayatını kaybederken 100 binin üzerinde kişi de yaralandı. Ancak depremden diğer illere oranla daha az etkilenen Adana, bu süreçte depremin yaralarını sarmak için bölgenin sağlık üssü oldu. Depreme dayanıklı bin 512 sismik deprem izolatörü ile inşa edilen, afet, pandemi gibi zorlu sağlık şartlarına göre tasarlanarak hizmete giren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde binlerce yaralıya hizmet verildi. Ayrıca 200’ün üzerinde helikopter sortisi ile Adana’da adeta hava ambulansı köprüsü kuruldu. Artçı depremlerde ameliyatlara devam eden Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, depremden sonra da depremzedelere hizmet verdi. Birçok depremzedeye hastanede hem rehabilitasyon hizmeti verildi hem de uzuvlarını kaybedenlere protezleri takıldı.

"Adana depremde merkez üs oldu"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, Adana’nın depremde sağlık üssü olduğunu hatırlatarak, "Deprem asrın felaketiydi ve bizim için çok üzücü, çok zor bir süreçti. Adana olarak biz her ne kadar depremden etkilenen bir il olsak da diğer 10 ile nazaran daha iyi durumdaydık. Depremde yoğun bir tempoyla mesai kavramı gözetmeksizin bir çalışma sergiledik. Bu çalışmayı yaparken bütün sağlık çalışanları depremde tek vücut oldular. Bu hizmeti hep beraber bir arada yaptık. Adana depremde bir merkez üs oldu. İmkanlarımız iyiydi, hastanelerimiz depremde ciddi bir hasar almamıştı ve insan kaynağımız bu konuda çok özellikli ve yetkindi" ifadelerini kullandı.

"Tüm süreçleri bir bütünlük içerisinde gerçekleştirdik"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin fiziki altyapısının dünya standartları üstünde olduğuna değinen Uzm. Dr. Halil Nacar, şunları söyledi:

"Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi depremin merkez üssü oldu. Deprem bölgelerindeki binlerce yaralıyı oraya aldık ve tedavilerini gerçekleştirdik. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi fiziki altyapısı ve teknik donanımı ile dünya standartlarının üzerinde bir hastanedir. Verilen hizmetler de dünya standartlarının üzerindedir. Burada depremde gelen yaralılara basit tedaviden kompleks ameliyatlara kadar hizmetler verdik. Burada tüm süreçleri bir bütünlük içerisinde gerçekleştirdik."

"200’e yakın helikopter sortisi yapıldı"

Deprem döneminde Adana’da bir hava köprüsünün oluştuğuna vurgu yapan Uzm. Dr. Halil Nacar, "Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne depremden hasta tahliyesi yapılırken yüzlerce ambulans ile biz bu işi yaptık. Ayrıca hava ambulansları kullanıldı. 200’e yakın helikopter sortisi yapıldı. Bine yakın hastayı sadece helikopter ile hastaneye getirdik. Ayrıca Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin inşaat özelliği sebebiyle deprem izolatörü olan bir hastaneydi. O hastanede hem ameliyat hem de hasta bakımı yapıyorduk. Artçı depremlerden hastanemiz hiç etkilenmedi. Bu hastanelerin anlamını ve önemini daha çok ortaya çıkartıyor" dedi.

"18 hastaya 24 protez takıldı"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli Dr. Emine Çetin ise depremzede hastalara protezlerin ücretsiz bir şekilde temin edildiğini söyledi. Dr. Çetin, "Bölgedeki diğer illere de hizmet verdiğimiz için Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hatay ve Mersin’den gelen hastalarımız oldu. Toplamda 18 hastaya 24 protez teslimi yaptık. Hastalarımızın 7’sinin üst uzuvlarında kayıp vardı, onlar için kol protezleri verdik. 3 hastamızın her 2 bacağında da uzuv kaybı olduğu için onlara çift bacak protezleri verdik. 3 hastamızda ise hem kol hem de bacak kaybı olduğu için onlara kol ve bacak protezleri verdik. Onların rehabilitasyon süreçlerini tamamladık ve şu anda hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.