Adana Demirsporlu taraftarlar, Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupasını kazanmasının ardından sokağa dökülerek takımlarının Avrupa’ya gidişini coşkulu bir şekilde kutladı.
Spor Toto Süper Lig’in 2022-2023 sezonunda Adana Demirspor ligi 69 puanla 4’üncü sırada tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Fenerbahçe’nin İstanbul Başakşehir FK’yi yenmesinin ardından, Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazandı.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Adana Demirsporlu taraftarlar sokağa çıkarak kutlamaya başladı. Kent genelinde Adana Demirspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidişi coşkulu şekilde kutlandı.