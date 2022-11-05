Adana Demirsporlu futbolculara kebap ziyafeti verildi.

Adana Demirsporlu futbolculara kebap ziyafeti verildi.

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 12 haftada 23 puanla 3. sırada yer alan Adana Demirspor’un oyuncuları Gökhan İnler, Henry Onyekuru, Papa Alioune Ndiaye, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli geçtiğimiz gün kentte uzun yıllardır kebapçılık Yaşar Aydın’ın kebapçısına gitti.

Kebapçı Aydın, kendi tarifi olan boru kebabını ve diğer kebap çeşitlerini kendi elleriyle futbolculara tattırarak misafirlerine ziyafet çekti. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.