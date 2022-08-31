Adana Demirspor’un İtalyan yıldız Mario Balotelli İsviçre ekibi Sion’a transfer oldu.

Adana Demirspor’un İtalyan yıldız Mario Balotelli İsviçre ekibi Sion’a transfer oldu.

Adana Demirspor, İtalyan oyuncu Balotelli ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hebasından transferle ilgili yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Mario Balotelli’nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion’a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz” denildi.