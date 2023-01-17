Adana Demirspor Kulübü de sosyal medya hesabından, "Yeni transferimiz Yusuf Erdoğan takımımızla ilk antrenmanına çıktı" paylaşımı yaptı.

Adana Demirspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan 30 yaşındaki futbolcu Yusuf Erdoğan, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdüren yeni takımının formasıyla ilk antrenmanına başladı.

Adana Demirspor’un, Trabzonspor’dan transfer ettiği Yusuf Erdoğan, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

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