Adana Demirspor’un defans oyuncularından Semih Güler ve Abdurrahim Dursun, Çaykur Rizespor maçını geride bıraktıklarını Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynayacakları Fatih Karagümrük maçını kazanmaya odaklandıklarını belirtti.

Adana Demirspor’un defans oyuncularından Semih Güler ve Abdurrahim Dursun, Çaykur Rizespor maçını geride bıraktıklarını Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynayacakları Fatih Karagümrük maçını kazanmaya odaklandıklarını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci turunda Adana Demirspor evinde Çaykur Rizespor’a 4-3 mağlup olurken takım bugün ligde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, Vincenzo Montella yönetiminde antrenmanlara start verdi.

Antrenman öncesinden kulübün sol bek oyuncusu Abdurrahim Dursun, Rizespor yenilgisini değerlendirdi. Dursun, ”Gerçekten iyi hazırlanmışlar. Bizde turu geçmek istiyorduk, ilk hedefimiz kupayı almaktı, beklediğimiz sonucu alamadık. Uzatmalara götürmeyi başardık ama 2-2’lik skoru koruyamadık. Zor maçtı, yine de elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Hatalarımız var, eksiklerimizden ders çıkaracağız” dedi.

Her geçen gün performans olarak daha iyiye gideceğini dile getiren Abdurrahim Dursun, "2 gün sonra önemli bir maçımız var. Ona odaklanmalıyız, gayet iyi çalışıyoruz hiçbir problem yok. Hocamın istediklerini her zaman yapmaya çalışıyorum. Buraya geldiğim günden beri hocamın bana çok katkısı oldu. Takım da bizden daha çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Onlardan çok iyi görüşler alıyoruz, kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum, çok daha iyi olacağım inşallah” sözlerine yer verdi.

Semih Güler: “Ligde üst sıralarda yerimizi sabitlemek istiyoruz”

Çaykur Rizespor maçının zor olacağını bildiklerini belirten kulübün stoper oyuncusu Semih Güler, ”Rize’nin son dönemlerde formda olduğunu biliyorduk, ligdeki sıralamalarından da belli oluyor. Elimizden geleni yaptık, çok fırsat harcadık. Basit goller yedik. Bu günden itibaren artık lige odaklanmak ve üst sıralarda yerimizi sabitlemek istiyoruz” dedi.

“Karagümrük’ü yenip lige yeniden başlamak istiyoruz”

İlk yarıda gösterdikleri performanslara devam ettikleri taktirde ilk 5’te değil 3’te bile olacaklarını dile getiren Semih Güler, ”Rakipler bizden çekiniyor, bunu biliyoruz. Bu pazar Karagümrük’ü yenip lige yeniden odaklanmak istiyoruz. Çünkü son süreçte maç kazanma sıkıntımız vardı. İyi oynuyorduk ama hep berabere kalıyorduk. O yüzden Karagümrük maçıyla yeniden 3 puanla tanışmak istiyoruz” diye konuştu.