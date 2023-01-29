Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi. Dün deplasmanda Sivasspor’u 2-1 mağlup eden mavi şimşekler, Fenerbahçe maçı karşısında da galibiyet hesapları yapıyor. Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarıyla devam etti. Yeni transfer Cherif Ndiaye de takımla ilk antrenmanına çıktı. Ndiaye’nin neşeli olduğu gözlendi.

Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşması, 2 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de Yeni Adana Stadı’nda oynanacak.