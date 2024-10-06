Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 7 Ekim 2024 tarihiyle başkanlık görevine Bedirhan Durak’ın atandığını duyurdu.

Ligin son sırasında yer alan ve kötü gidişi devam eden mavi-lacivertli kulüpte başkan Murat Sancak, görevi bıraktığını açıkladı.

Konuyla ilgili Adana Demirspor’dan yapılan açıklama şöyle:

“07/10/2024 tarihi itibariyle Adana Demirspor Başkanlığı görevine Sayın Bedirhan Durak atanmıştır. Bundan sonraki süreçte Murat Sancak olarak; dün, bugün ve yarına ilişkin olup biten tüm olayları, çeteleşerek oyunda olan, kullanılan ve Adana Demirspor’u tüketmek üzere yapılmak istenen tüm gerçekleri en yakın zamanda sizlere aktaracağım. Bugün almış olduğum bu veda kararı, bugünkü maçtan önce almış olduğum bir karardır. Adana Demirspor’umuz deyimi yerindeyse kan emici bir takım isimler tarafından bu hale getirilmiş olup, bu isimleri tek tek tüm yaptıkları ile gözler önüne sererek, camiamız başta olmak üzere kamuoyuna açıklamak boynumun borcudur. Şu an gerçek Adana Demirspor taraftarlarına, mavi lacivert renklere gönül vermiş tüm birlikte yürümüş olduğum dostlarıma "kusura bakmayın ve hakkınızı helal edin" diyorum. Benim hakkım var ise, hepinize helaldir. Bu kadar maddi menfaatleri için ruhunu satmış olan kişilerle yola devam etmem mümkün değildi. Ayrıca dipnot olarak belirtmek istiyorum ki; devir şartlarını daha önce duyurmuş olduğum, elini avucunu ovan o kişiler daha çok beklersiniz. Sizler ve sizin abileriniz bu kulübü asla alamayacak ve emellerinize ulaşamayacaksınız. Adana Demirspor’u sizlere rağmen, sizlerle mücadele etmeye devam ederek, gerçek anlamda sahip çıkacak kişilere devredeceğim.”