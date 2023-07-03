Adana Demirspor’un yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlediği Düzce kampı başladı. Mavi-lacivertli ekip, 13 Temmuz’a kadar hazırlıklarına burada devam edecek.

Süper Lig’de geçen sezonu 69 puanla dördüncü sırada tamamlayan mavi-lacivertli ekipte 2023-2024 sezonu hazırlıkları, dün yardımcı antrenör Serkan Damla’nın yönetimindeki ilk idmanla Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde başladı.

Dün akşam kampa katılan Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert, mavi-lacivertli oyuncularla ilk antrenmanına bugün çıktı. Kluivert idaresinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas, pres, top kapma çalışan futbolcular, son bölümde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Adana Demirspor, Düzce kampına 13 Temmuz’a kadar devam edecek.