Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Sivasspor maçında hakem Mert Güzenge görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Sivasspor maçında hakem Mert Güzenge görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu’nda saat 21.45’te oynanacak olan Adana Demirspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge’nin yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.
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