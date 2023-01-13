Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü maçı yarın saat 16.00’da Yeni Adana Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı Hakem Burak Şeker yönetecek.

Mavi-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını tesislerinde yaptı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, basına kapalı gerçekleştirildi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak’da, idman öncesi oyuncularla bir süre sohbet etti.

Adana Demirspor, yarın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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